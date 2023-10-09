В Пензенской области заметили цветущие подснежники

09.10.2023 | 18:10

На территории Двориковского участкового лесничества, которое расположено в Кузнецком районе, нашли цветущие подснежники.

Аномальное явление обнаружил при патрулировании лесничий Михаил Кузнецов. Снимок цветка опубликовало региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в понедельник, 9 октября.

«Кроме того, были замечены созревшие ягоды земляники», - утверждают в минлесхозе.

Подснежник считается цветком ранней весны, однако в некоторых случаях может распуститься и осенью.

По мнению ученых, для этого необходимо, чтобы лето было теплым и солнечным. Тогда растение сможет накопить ресурсы и расцвести вторично.