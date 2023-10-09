Сетевое издание|18+|Понедельник|9 окт 2023|11:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области продолжают регистрировать завозные случаи кори

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 9 октября, замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о ситуации с корью в регионе.

«История закончилась, - пояснила она, имея в виду летнюю вспышку в Средней Елюзани, - но завозные случаи продолжают регистрироваться».

В сентябре, к примеру, таковых зафиксировано два.

«Все мероприятия проведены в полном объеме, больше никто не пострадал, не заразился», - уточнила Марина Воробьева в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

Она напомнила, что корь, хоть и не приводит к летальному исходу, очень заразна и ослабляет иммунитет: у детей - на период от полугода до года.

«Поэтому мы хотели изолировать очаг, и у нас это получилось», - заключила она.

В конце июня в Средней Елюзани зарегистрировали семь случаев кори. В селе объявили режим чрезвычайной ситуации и экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех заболевших и контактирующих, а на въезде установили блокпосты.

В основном заболели дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы Средней Елюзани: два человека, контактировавшие с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Таким образом распространения инфекции удалось избежать.

В регионе ввели ограничительные меры по плановой госпитализации. Чтобы лечь в стационар, пациенту требовалась еще одна справка, как и ухаживающему за ним человеку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте