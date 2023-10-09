В Пензенской области продолжают регистрировать завозные случаи кори

09.10.2023 | 10:50

В понедельник, 9 октября, замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о ситуации с корью в регионе.

«История закончилась, - пояснила она, имея в виду летнюю вспышку в Средней Елюзани, - но завозные случаи продолжают регистрироваться».

В сентябре, к примеру, таковых зафиксировано два.

«Все мероприятия проведены в полном объеме, больше никто не пострадал, не заразился», - уточнила Марина Воробьева в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

Она напомнила, что корь, хоть и не приводит к летальному исходу, очень заразна и ослабляет иммунитет: у детей - на период от полугода до года.

«Поэтому мы хотели изолировать очаг, и у нас это получилось», - заключила она.

В конце июня в Средней Елюзани зарегистрировали семь случаев кори. В селе объявили режим чрезвычайной ситуации и экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех заболевших и контактирующих, а на въезде установили блокпосты.

В основном заболели дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы Средней Елюзани: два человека, контактировавшие с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Таким образом распространения инфекции удалось избежать.

В регионе ввели ограничительные меры по плановой госпитализации. Чтобы лечь в стационар, пациенту требовалась еще одна справка, как и ухаживающему за ним человеку.