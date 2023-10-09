В Пензе научились по-новому лечить аденому простаты

09.10.2023 | 16:04

В Пензенской области внедрили в практику современный метод лечения аденомы простаты - эмболизацию артерий. Впервые процедуру провели в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

Эмболизации артерий - это малоинвазивная процедура, которая состоит в избирательной закупорке вен и артерий эмболами (специальными наполнителями или лекарственными препаратами). Ее цель - выведение патологического участка кровеносной сети из общего кровообращения.

Операцию провели 73-летнему пациенту с диагнозом «доброкачественное увеличение размеров предстательной железы».

Пензенские врачи освоили этот метод менее 2 месяцев назад на мастер-классе специалистов Московского областного урологического центра, сообщили в региональном минздраве. Пациент все время находится в полном сознании. Через прокол бедренной артерии ему заводят к питающей простату артерии микрокатетер. А уже через него вводится блокирующий кровоток препарат.

«Благодаря внедренной методике оперативного вмешательства госпитализация занимает максимум трое суток. Операция может проводиться даже у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Метод является мини-инвазивным и не вызывает такие тяжелые осложнения, как открытая операция. Во время реабилитации нет воспаления и болевого синдрома», - перечислил плюсы внедренной методики заведующий отделением Алексей Соколов.

После процедуры у пациента уменьшается размер аденомы и постепенно восстанавливается функция мочеиспускания.