В 75% домов в Кузнецке появилось отопление

09.10.2023 | 17:34

В понедельник, 9 октября, в Кузнецке на совещании в администрации обсудили прохождение отопительного сезона.

Сейчас ресурс подается во все школы, детские сады, социальные учреждения, а также в 220 многоквартирных домов. Подключение продолжается.

«Начало положено. Начали мы пораньше, чем областной центр. Я думаю, за сегодня-завтра мы включим все», - заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, решение дать ресурс пораньше было правильным.

«Теперь холодные дни, а у нас 75% жилья в тепле и вся социалка», - подытожил Златогорский.

В Пензе старт отопительного сезона дали 9 октября. По состоянию на 12:00 были подключены 8 школ и 17 детских садов.