Более 20 детсадов и школ Пензы уже отапливаются

09.10.2023 | 15:15

В Пензе с 8:00 понедельника, 9 октября, стартовал отопительный сезон. До конца дня планируется запуск 40 центральных тепловых пунктов.

По информации пресс-службы городской администрации, к 12:00 батареи потеплели в 8 школах и 17 детских садах.

Сейчас к отоплению продолжают подключать образовательные учреждения и объекты здравоохранения.

«Регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней со дня начала отопительного сезона», - добавили в мэрии.

В ЦУРе Пензенской области напомнили номера телефонов, по которым следует обратиться при возникновении аварийных ситуаций:

- 05, 8 (8412) 63-10-00, 63-10-05 - единая дежурно-диспетчерская служба Пензы

- 8 (8412) 45-85-69 - единая аварийная тепловая служба.

Также можно связаться с управляющей организацией, телефонный номер которой указан на квитанции.