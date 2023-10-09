Более 20 детсадов и школ Пензы уже отапливаются

В Пензе с 8:00 понедельника, 9 октября, стартовал отопительный сезон. До конца дня планируется запуск 40 центральных тепловых пунктов.
По информации пресс-службы городской администрации, к 12:00 батареи потеплели в 8 школах и 17 детских садах.
Сейчас к отоплению продолжают подключать образовательные учреждения и объекты здравоохранения.
«Регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней со дня начала отопительного сезона», - добавили в мэрии.
В ЦУРе Пензенской области напомнили номера телефонов, по которым следует обратиться при возникновении аварийных ситуаций:
- 05, 8 (8412) 63-10-00, 63-10-05 - единая дежурно-диспетчерская служба Пензы
- 8 (8412) 45-85-69 - единая аварийная тепловая служба.
Также можно связаться с управляющей организацией, телефонный номер которой указан на квитанции.
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