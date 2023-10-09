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Общество

По материальному благополучию пензенцы опередили соседей

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Пензенская область в рейтинге регионов по материальному благополучию населения заняла 55-е место из 85. Она получила 32,24 балла из 100 возможных.

За 2022 год показатель увеличился на 1 балл (31,24 - по итогам 2021-го).

Рейтинг составили эксперты ria.ru. В исследовании они учли отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя.

«Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц», - пояснили эксперты.

У жителей соседних с Пензенской областью регионов показатели материального благополучия хуже. Ниже в рейтинге расположились Тамбовская (32,22 балла, 56-е место), Ульяновская (31,10, 60-е), Саратовская (30,72, 61-е) области и Республика Мордовия (25,91, 67-е).

Первое место в рейтинге с высшим баллом занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Столица находится на 5-й строчке с 85,4 балла, Санкт-Петербург - на 8-й, с 80,03.

Неблагополучны материально Республика Тыва и Ингушетия. Они на последних строчках - с 1,98 балла и 1 баллом соответственно.

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