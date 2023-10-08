Строители устанавливают забор вокруг новой школы на ГПЗ

08.10.2023 | 12:38

В Пензе приступили к благоустройству территории новой школы на улице Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24. Для этого на стройку завезли щебень и песок.

О ходе возведения объекта отчиталось городское управление образования.

На данный момент завершились работы по строительству ливневой канализации и дренажа спортивного поля.

Сейчас специалисты заняты установкой ограждения школы, тротуарных бордюров, устройством отмостки, а также песчаного и щебеночного оснований под проезды. Во внутреннем дворе рабочие укладывают плитку.

Ранее сообщалось, что дорогу между детским садом № 5 и жилым домом № 56 на улице Антонова перекрыли. «Ограждения поставлены в связи с переустройством газопровода, проводимым в рамках предстоящего строительства подъездной дороги к новой школе», - объяснили в мэрии.

Объект хотят сдать в ноябре этого года. Школа рассчитана на 1 100 учащихся. Общая стоимость работ - 1 млрд 506 млн 923 тыс. рублей.