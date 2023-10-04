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Общество

На ГПЗ из-за строительства школы перекрыли дорогу

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Жителям района ГПЗ объяснили, зачем перекрыли дорогу между детским садом № 5 и жилым домом № 56 на улице Антонова.

Вопрос о необходимости установки ограждений задал пензенец Дмитрий в группе ЦУРа в соцсети «ВКонтакте», он получил ответ специалиста городской администрации.

«Ограждения поставлены в связи с переустройством газопровода, проводимым в рамках предстоящего строительства подъездной дороги к новой школе по улице Измайлова, 76», - сообщили в мэрии.

Теперь местным жителям предлагают использовать другой путь - между домами № 56 и 70 на Антонова.

О планах по строительству подъезда к школе говорили в августе. Он должен появиться до декабря 2023 года. Протяженность дороги составит 400 метров.

Школа на улице Измайлова рассчитана на прием 1 100 учащихся, здание состоит из семи блоков. Его возведение обошлось в 1,3 млрд рублей.

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Источник — фото Дмитрия В.
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