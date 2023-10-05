Михаил Дралин вошел в президиум совета Ассоциации банков России

05.10.2023 | 12:10

Совет Ассоциации банков России утвердил председателя правления ПАО Банк «Кузнецкий», заместителя председателя совета Ассоциации «Россия», курирующего вопросы развития региональных банков, Михаила Дралина членом президиума совета Ассоциации банков России.

Как отметил Анатолий Аксаков, председатель совета Ассоциации «Россия», это еще раз подтверждает высокую репутацию и авторитет Михаила Дралина в банковском сообществе.

Он также выразил ему благодарность за конструктивную работу в предыдущем составе президиума совета и предложения по вопросам улучшения деятельности кредитных организаций.

«Мы принимаем активное участие в работе ассоциации, отстаиваем интересы региональных банков на федеральном уровне. Эта работа очень востребованна: региональные банки обеспечивают доступность финансовых услуг для населения, кредитуют малый и средний бизнес, принимают участие в реализации инвестиционных проектов и остаются надежной точкой опоры для экономики своих территорий», - прокомментировал Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018.

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