В 2024 году для пензенских семей повысится размер пособий

03.10.2023 | 08:31

В 2024 году могут существенно вырасти пособия по уходу за ребенком до 1,5 года и по беременности и родам.

Повышение предусмотрено проектом бюджета на 2024-2026 годы. На поддержку беременных женщин и семей запланировано потратить 4,4 трлн рублей, сообщает «Парламентская газета».

«В случае принятия проекта бюджета в этом формате в 2024 году максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет до 565 тысяч рублей. Кроме того, будет существенный рост выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих, он составит до 49 тысяч рублей в месяц в сравнении с нынешней выплатой до 33 тысяч рублей в месяц», - цитирует издание депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Предусмотрено его повышение до 19 242 рублей.

Таким образом, МРОТ вырастет на 3 000 рублей с нынешних 16 242.