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Общество

Михаил Дралин выступил на XX Международном банковском форуме

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На XX Международном банковском форуме прошел круглый стол «Выравнивание конкуренции в банковском секторе - основа для успешной трансформации экономики».

Основными темами обсуждения были: изменение конкурентной среды и влияние этого процесса на банки и их клиентов, риски консолидации сектора на государстве и стимулирование развития частного банковского сектора, модели развития региональных банков, обеспечение доступа к современным технологиям, а также регуляторные меры поддержки, необходимые для сбалансированного развития сектора.

Выступая в рамках круглого стола, председатель правления ПАО «Банк «Кузнецкий», заместитель председателя Совета Ассоциации «Россия», курирующий вопросы развития региональных банков, Михаил Дралин рассказал о том, как чувствуют себя региональные банки на локальном рынке, что является сдерживающим фактором их развития.

Он отметил, что региональные банки успешно выдерживают конкуренцию с федеральными игроками в продуктах, требующих качественного клиентского сервиса, владеют компетенциями, необходимыми для постоянного развития собственного бизнеса. Михаил Дралин резюмировал, что при увеличении капитала региональные банки смогут составить достойную конкуренцию в банковском секторе страны.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев, руководители ФАС России, НСПК, рейтингового агентства «Эксперт».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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Источник — фото asros.ru
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