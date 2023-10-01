На следующей неделе бабье лето покинет Пензенскую область

01.10.2023 | 15:39

На следующей неделе в Пензенской области прогнозируется похолодание. Дневная температура воздуха постепенно будет опускаться и в выходные составит в среднем +10 градусов.

Об этом предупредили синоптики Gismeteo.

Утром в понедельник, 2 октября, в регионе +12…+15 градусов. Днем пасмурно, возможен небольшой дождь, +17…+20. Порывы ветра до 7 м/с.

Во вторник утром +7…+9, днем ветрено, столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.

В среду днем будет немного потеплее: +19…+20. Вероятно, будет ясно, однако ветер усилится до 11 м/с.

В четверг и пятницу днем +15…+18, вероятен дождь, ветер до 9 м/с.

В выходные заметно похолодает. Утром термометры покажут +4…+6 градусов, а днем +9…+13. Возможны осадки.