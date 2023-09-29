В Пензе наказали водителей маршруток и автобусов

Госавтоинспекция провела на территории Пензы рейд «Автоперевозчик». В ходе него сотрудники проверяли состояние маршруток и автобусов.
Цель мероприятия - предупреждение ДТП с участием общественного транспорта.
«Проводился гласный и скрытый контроль за водителями данной категории», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Во время рейда к административной ответственности привлекли 27 водителей. Из них двое нарушили требования безопасности перевозок пассажиров и багажа.
18 протоколов составлено на должностных лиц.
«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», - подчеркнули в УГИБДД.
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