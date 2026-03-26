В Пензе и Кузнецке в комиссионных магазинах выдавали займы

В Пензенской области в комиссионных магазинах незаконно выдавали займы. Это выяснилось при проверке деятельности одного из индивидуальных предпринимателей.

Он организовал в своих торговых точках в Пензе, Кузнецке и Пензенском районе предоставление потребительских займов под залог имущества.

Также там выполнялись операции с драгоценными металлами без постановки их на специальный учет.

В результате в отношении мужчины возбудили 9 дел об административных правонарушениях.

«За допущенные нарушения предприниматель уже оштрафован на 150 000 рублей, иные акты реагирования находятся на рассмотрении», - сообщили в областной прокуратуре.

