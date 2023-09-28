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Общество

Пензенцев научат стрелять, чтобы подготовить к мобилизации

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В Пензенской области пока не узаконена бесплатная военная подготовка для жителей, которые желают вспомнить или освоить навыки перед мобилизацией. Однако в ближайшее время все должно измениться.

Проблему затронул пензенец Игорь на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Когда в Пензенской области можно будет бесплатно тренироваться в стрельбе, чтобы подготовиться к мобилизации?» - поинтересовался мужчина.

Ему ответил представитель министерства общественной безопасности региона.

«В настоящее время подготовлен проект федерального закона по внесению изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», поддержанный правительством Пензенской области, согласно которому текст закона будет дополнен статьей 56 следующего содержания: «Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут пройти дополнительную военную подготовку», - сообщили пензенцу.

Под дополнительной военной подготовкой подразумеваются занятия и тренировки, которые проводятся в мирное и военное время, в период мобилизации, и помогают гражданину приобрести, восстановить или усовершенствовать навыки, знания и умения в области обороны.

В такой комплекс входят в том числе бесплатные тренировки по стрельбе.

В Кузнецке уже создали движение «Народное ополчение», участники которого выезжают на стрелковый комплекс. Также для них планируется проводить занятия по тактической и медицинской частям. Кроме того, ополченцам решили найти дело в городе. Их намерены привлекать для охраны порядка на улицах.

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