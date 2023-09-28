Сетевое издание|18+|Четверг|28 сен 2023|10:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Нагрузку на педиатров в детской поликлинике № 6 получилось снизить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В детскую поликлинику № 6 на улице Ладожской, 158, пришли работать новые педиатры. Молодые специалисты окончили Саратовский мединститут.

На их плечи легла забота о 1 500 маленьких пациентов, живущих в новых кварталах северо-западной части Октябрьского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в поликлинике в связи с активной застройкой района наблюдается постоянный приток детей, поэтому необходимо формировать новые педиатрические участки.

Теперь одним из них занимается Марина Эдуардовна Ивачева, а другим - Кристина Павловна Астафьева.

Детская поликлиника на улице Ладожской обслуживает более 10 000 ребят.

«Врачи нашей участковой службы всегда востребованы и очень загружены. Весь коллектив отделения и родители юных пациентов, которым из-за отсутствия своих участковых раньше приходилось посещать разных докторов, с нетерпением ожидали прихода молодых специалистов. Это позволило нам сделать обслуживание детского населения более комфортным и значительно разгрузить работающих в усиленном режиме специалистов», - рассказала заведующая педиатрическим отделением городской детской поликлиники № 6 Алена Чемезова.

Ранее стало известно, что жителей микрорайона Север испугало известие о возможном закрытии филиала детской поликлиники № 2 на улице Депутатской, 4.

Выяснилось, что в начале сентября по собственному желанию уволились врач-педиатр, курировавшая 11-й участок, и ее медсестра. Доктор с 10-го участка планирует покинуть поликлинику на неопределенный срок по семейным обстоятельствам, но до конца октября продолжит принимать своих пациентов.

В минздраве заверили: речи о закрытии детской поликлиники нет и не было, администрация активно занимается решением кадрового вопроса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте