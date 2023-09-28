Нагрузку на педиатров в детской поликлинике № 6 получилось снизить

28.09.2023 | 08:56

В детскую поликлинику № 6 на улице Ладожской, 158, пришли работать новые педиатры. Молодые специалисты окончили Саратовский мединститут.

На их плечи легла забота о 1 500 маленьких пациентов, живущих в новых кварталах северо-западной части Октябрьского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в поликлинике в связи с активной застройкой района наблюдается постоянный приток детей, поэтому необходимо формировать новые педиатрические участки.

Теперь одним из них занимается Марина Эдуардовна Ивачева, а другим - Кристина Павловна Астафьева.

Детская поликлиника на улице Ладожской обслуживает более 10 000 ребят.

«Врачи нашей участковой службы всегда востребованы и очень загружены. Весь коллектив отделения и родители юных пациентов, которым из-за отсутствия своих участковых раньше приходилось посещать разных докторов, с нетерпением ожидали прихода молодых специалистов. Это позволило нам сделать обслуживание детского населения более комфортным и значительно разгрузить работающих в усиленном режиме специалистов», - рассказала заведующая педиатрическим отделением городской детской поликлиники № 6 Алена Чемезова.

Ранее стало известно, что жителей микрорайона Север испугало известие о возможном закрытии филиала детской поликлиники № 2 на улице Депутатской, 4.

Выяснилось, что в начале сентября по собственному желанию уволились врач-педиатр, курировавшая 11-й участок, и ее медсестра. Доктор с 10-го участка планирует покинуть поликлинику на неопределенный срок по семейным обстоятельствам, но до конца октября продолжит принимать своих пациентов.

В минздраве заверили: речи о закрытии детской поликлиники нет и не было, администрация активно занимается решением кадрового вопроса.