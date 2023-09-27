Жители Севера опасаются закрытия детской поликлиники

27.09.2023 | 18:15

Жителей пензенского микрорайона Север испугало известие о возможном закрытии филиала детской поликлиники № 2 на улице Депутатской, 4. Люди забили тревогу по этому поводу.

«Все теперь ломанутся на Гагарина, а там тоже не прорваться к врачу. Ожидание в неделю. И на транспорт таскать детей, много народу - считай, микрорайон. Дурдом», - написал в сетевое издание «ПензаИнформ» горожанин Алексей.

«Таким образом, район остается без детских врачей, об этом почему-то нет нигде ни слова, когда кончится этот беспредел???» - поинтересовался пользователь Дмитрий в Сети.

Представитель регионального министерства здравоохранения констатировал, что в начале сентября по собственному желанию уволились врач-педиатр, курировавшая 11-й участок, и ее медсестра. Доктор с 10-го участка планирует покинуть поликлинику на неопределенный срок по семейным обстоятельствам, но до конца октября продолжит принимать своих пациентов.

«Обслуживание детей временно было перераспределено на дежурных врачей. Предварительная запись на прием к врачам-педиатрам детской поликлиники № 2 (на ул. Гагарина, 11а. - Прим. ред.) доступна всем пациентам с ул. Депутатской, 4», - заявили в минздраве.

Пензенцев заверили, что речи о закрытии детской поликлиники нет и не было, администрация активно занимается решением кадрового вопроса в данном отделении.

«Отметим, что все юные жители района Север в приоритетном порядке по предварительной записи могут посещать любых врачей-педиатров в основной детской поликлинике № 2, по адресу: Гагарина, 11а. Режим работы педиатрической службы - с 8:00 до 14:00; с 16:00 до 19:00», - заключили в министерстве.