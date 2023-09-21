В МЧС назвали количество утонувших за время купального сезона

21.09.2023 | 08:07

В среду, 20 сентября, в Главном управлении МЧС России по Пензенской области подвели итоги завершившегося купального сезона.

И. о. начальника управления Алексей Рыжов отметил, что этим летом обстановка на водных объектах, особенно в самые жаркие дни, вызывала серьезное беспокойство. Тысячи людей отдыхали на берегах и заходили в воду в местах, не предназначенных для плавания.

В итоге за купальный сезон из водоемов извлечен 21 погибший, в том числе 5 детей.

Алексей Рыжов напомнил об ужесточении наказания за купание в неположенных местах. Если раньше штраф составлял от 100 до 500 рублей, то теперь он повышен до 1000-3000 рублей.

«К сожалению, наши граждане превращают прибрежную полосу в зону распития спиртных напитков и опасных развлечений у воды. Сохранность жизни и здоровья зависит от культуры поведения, воспитания и ответственности каждого человека. Надеемся, что ужесточение мер административного воздействия подтолкнет пензенцев отдыхать на организованных пляжах», - подытожил Алексей Рыжов.