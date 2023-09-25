Жителей Пензенской области ждет еще один погожий день

Вторник, 26 сентября, станет еще одним теплым днем без осадков в Пензенской области. При этом утром и вечером на улице без куртки будет холодно.
По прогнозам синоптиков Gismeteo, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов.
Будет облачно с прояснениями. Дождя не ожидается.
По народному календарю, 26 сентября - Корнилье. Оно считалось последним теплым днем осени.
Народная примета в этом году не сработала. До конца недели в Пензенской области днем будет тепло и солнечно.
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