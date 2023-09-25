В Пензе опровергли переименование парка Белинского

25.09.2023 | 08:30

Жители Пензы обратили внимание: на новой входной группе в парк Белинского со стороны улицы Карла Маркса - название зеленой зоны, отличающееся от привычного.

«А парк свое название потерял. Был центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, а стал парк Белинского», - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пользовательница Ольга.

Представитель регионального правительства опроверг вывод женщины.

«Парк называется как и прежде: Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского (ЦПКиО им. В. Г. Белинского)», - отметил он.

Однако Ольга, как и другие пензенцы, больше верят своим глазам.

«Входная группа с надписью «Парк Белинского» выполнена в соответствии с проектом благоустройства территории Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского и реконструкции входной группы в парк со стороны улицы Карла Маркса. Разработанный проект был согласован и одобрен администрацией города Пензы. В уставных документах наименование осталось прежним: «Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского», - последовало объяснение.

Обновленная зона перед планетарием открылась в начале сентября. Подрядчик разбил клумбы, установил скамейки, качели и амфитеатр, уложил плитку, обустроил фонтан с подсветкой. Его бортики, как и входная группа, выполнены из карельского гранита.