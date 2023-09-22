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Общество

В Заксобре обсудили меры борьбы с распространением наркотиков

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В пятницу, 22 сентября, в Законодательном собрании Пензенской области прошел круглый стол, посвященный социально-правовым аспектам противодействия распространению наркотиков.

Спикер регионального парламента Вадим Супиков подчеркнул важность темы и необходимость консолидированного подхода к решению проблемы.

«Наркотизация российского общества представляет собой серьезную угрозу демографическому и социально-экономическому потенциалу нашей страны. Растет количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также уровень смертности от их употребления. Наша задача - остановить эту негативную динамику», - подчеркнул он.

Участники совещания рассмотрели практики профилактической работы с молодежью как наиболее уязвимой частью общества, отметили важность вовлечения подрастающего поколения в спортивную и творческую деятельность, реализацию значимых инициатив.

Собравшиеся детально изучили наработки минздрава по профосмотрам, положительно оценили результаты, представленные минтрудом и касающиеся социальной реабилитации нарко- и алкозависимых граждан, назвав 55% стойкой ремиссии очень достойным итогом совместной работы.

К актуальным проблемам отнесли рост числа пронаркотических надписей на зданиях, распространение предложений о продаже запрещенных веществ и трудоустройстве в данной сфере в Сети, а также нелегальное выращивание наркосодержащих растений.

Представители силовых структур высказали мнение о необходимости ужесточить административную и уголовную ответственность за подобные правонарушения.

«Реализация государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании — это комплексная задача. Высказанные сегодня предложения обязательно будут учтены и найдут свое отражение в рекомендациях участников круглого стола. После доработки они будут направлены всем субъектам профилактики», - заключил Вадим Супиков.

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Источник — фото www.zspo.ru
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