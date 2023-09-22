Погода 23 сентября будет практически летней

22.09.2023 | 22:00

В Пензе продолжается бабье лето. Суббота, 23 сентября, порадует жителей региона теплой погодой.

По данным местного гидрометцентра, температура воздуха днем достигнет +24...+26 °С. Ночью опустится до +8... +10 °С.

Ожидается переменная облачность. С юга будет дуть слабый ветер.

По прогнозам синоптиков, такая погода в Пензенской области продержится еще не один день.

На 23 сентября в этом году выпадает день осеннего равноденствия, когда солнце переходит в Южное полушарие, а в Северном начинается астрономическая осень.

По народному календарю в субботу - Петр и Павел Рябинники. В этот день раньше внимательно смотрели на рябину - обилие ягод предвещало дождливую осень и морозную зиму.