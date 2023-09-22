Инструкции к лекарствам будет прочитать легче

22.09.2023 | 08:13

На рассмотрение Госдумы вносится законопроект об обязательном нанесении на инструкции к лекарственным препаратам легко читаемого шрифта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Авторы инициативы отметили, что согласно требованиям Евразийского экономического союза все инструкции к лекарственным препаратам должны содержать определенную информацию, внушительную по объему. Поэтому многие производители могут экономить на количестве бумаги и красителях, используя минимальный размер шрифта, не думая о потребителях.

В законопроекте предлагается прописать в законе «Об обращении лекарственных средств» новую норму, согласно которой информация в инструкциях указывается легко читаемым шрифтом размера как минимум 12 пунктов (3 мм в высоту).

По мнению разработчиков законопроекта, увеличение шрифта сделает информацию по применению лекарств более доступной, улучшит ее восприятие пожилыми гражданами и позволит избежать ошибок при применении препаратов.