Инструкции к лекарствам будет прочитать легче

На рассмотрение Госдумы вносится законопроект об обязательном нанесении на инструкции к лекарственным препаратам легко читаемого шрифта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Авторы инициативы отметили, что согласно требованиям Евразийского экономического союза все инструкции к лекарственным препаратам должны содержать определенную информацию, внушительную по объему. Поэтому многие производители могут экономить на количестве бумаги и красителях, используя минимальный размер шрифта, не думая о потребителях.
В законопроекте предлагается прописать в законе «Об обращении лекарственных средств» новую норму, согласно которой информация в инструкциях указывается легко читаемым шрифтом размера как минимум 12 пунктов (3 мм в высоту).
По мнению разработчиков законопроекта, увеличение шрифта сделает информацию по применению лекарств более доступной, улучшит ее восприятие пожилыми гражданами и позволит избежать ошибок при применении препаратов.
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