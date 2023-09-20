Вячеслав Космачев ответит на вопросы пожилых пензенцев

20.09.2023 | 12:54

Во вторник, 26 сентября, в приемной Президента РФ в Пензенской области проведут горячую линию по организации оказания медицинской помощи для старших возрастных групп населения.

На вопросы жителей ответит заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Звонки будут приниматься по телефону 8(8412)59-24-56 с 09:30 до 10:30, уточнили в пресс-службе министерства.

В июле пациенты онкодиспансера могли попасть к Вячеславу Космачеву на личный прием. Он проводил встречи еженедельно в течение месяца.

В рамках приема министр отвечал на вопросы по оказанию медицинской помощи в данном учреждении здравоохранения.