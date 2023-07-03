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Общество

Министр проведет личный прием для пациентов онкодиспансера

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В четверг, 6 июля, министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев проведет личный прием граждан в онкологическом клиническом диспансере.

Желающим задать вопросы по оказанию медицинской помощи в данной организации следует записаться заранее. Сделать это можно по телефону 63-95-16 с 9:00 понедельника, 3 июля, до 12:00 среды, 5 июля.

«На прием к министру могут обратиться жители области, которые хотят задать вопросы по обеспечению лекарственными препаратами онкологических пациентов, нарушению сроков госпитализации в областной онкологический диспансер, назначения необходимых обследований для подтверждения или опровержения онкодиагноза, а также иные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам онкологического профиля», - сообщили в региональном минздраве.

Принимать граждан предполагается в кабинете главного врача на 3-м этаже поликлиники онкодиспансера.

«Выездные приемы граждан в областном онкологическом клиническом диспансере будут проводиться в июле текущего года еженедельно. О дате и времени очередного личного приема будет сообщено дополнительно», - добавили в минздраве.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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