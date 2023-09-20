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Общество

В Пензе у трехмесячного ребенка диагностировали редкую болезнь

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Врачи Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова диагностировали у трехмесячного ребенка редкую болезнь - синдром Кавасаки.

При развитии этого заболевания у 15-25% детей образуются аневризмы коронарных артерий, которые могут привести к тромбозам или стенозам коронарных артерий. Причина болезни остается неясной, однако предполагается инфекционное происхождение.

Синдром был впервые описан Томисаку Кавасаки в Японии в 1967 году.

Как правило, средний возраст заболевших детей - 2 года, причем мальчики болеют на 50% чаще, чем девочки. Патология почти не встречается у детей младше 6 месяцев.

В Пензе ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии с высокой температурой, поражением губ, глаз и сосудов, питающих сердце. Редкую болезнь определила команда детских врачей под руководством кардиолога Ирины Бакулиной.

В Пензенской области этот ребенок является единственным, кому в столь раннем возрасте был поставлен диагноз «болезнь Кавасаки». Сейчас здоровью маленького пациента ничто не угрожает.

«На фоне проводимой терапии состояние стабилизировалось, ребенок стал активно реагировать на окружающих, аппетит восстановился, стабильно прибавляет в весе. Скоро малыш будет выписан домой», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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