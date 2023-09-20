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Общество

В четверг жители Пензенской области вспомнят о лете

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В четверг, 21 сентября, в Пензенской области обещают по-летнему теплую погоду. Осадков не ожидается, будет солнечно и почти безветренно.

Такой прогноз дали синоптики Gismeteo.

Утром ожидается +10...+14, ветер юго-западный с порывами до 3 м/с. Ясно. Днем воздух прогреется до +22…24, будет малооблачно.

Вечером прогнозируется температура до +18…+20, ночью +11…+14. Ветер южный, порывы до 2 м/с.

В народном календаре 21 сентября известно как Осенины. В этот день особенно внимательно следили за погодой. Если она хорошая, то и вся осень будет такой.

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