На разделительной полосе улицы Чаадаева высадят кусты

20.09.2023 | 16:06

На улице Чаадаева в Пензе, отремонтированной летом этого года, появится растительность, Правда, не так скоро, как хотелось бы местным жителям.

Люди попросили озеленить разделительную полосу на Шуисте. Их предложение сетевое издание «ПензаИнформ» направило в администрацию города, откуда в среду, 20 сентября, пришел ответ.

«Посадка кустарника на разделительной полосе на улице Чаадаева включена в план мероприятий, реализуемый за счет доходов, поступивших в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», - пояснил заммэра Ярослав Щигорев.

Озеленение планируется выполнить весной 2024 года.

Ранее сообщалось о двух аукционах на деревья и кустарники для Пензы. Первый - на сумму 16 млн 499 тыс. 432 рубля - провели в апреле, второй - на 16 млн 720 тысяч - в сентябре.

Для разных микрорайонов предполагалось закупить дубы, каштаны, березы, липы, кизильник, калинолистный пузыреплодник, туи, рябины, катальпы бигнониевидные, лапчатки, серые и японские спиреи, яйцевидные форзиции, скальный можжевельник, жасмин.