Сетевое издание|18+|Вторник|19 сен 2023|14:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эксперты назвали пензенскую воду очень загрязненной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области насчитывается около 3 000 рек и ручьев, 839 водохранилищ и прудов, 240 озер. Как показывают пробы, взятые из них, в большинстве случаев качество воды неудовлетворительное.

Как рассказали в Пензастате, один из главных показателей антропогенного воздействия на водные ресурсы является объем сброса сточных вод. В 2022-м он составил 183,6 млн куб. м, 95,9% попали в поверхностные водные объекты.

Исследователи взяли пробы из водоемов рядом с населенными пунктами и пришли к выводу, что вода в них очень загрязнена.

«Характерные загрязняющие вещества - трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества, азот аммонийный, азот нитритный, фенолы, железо общее, соединения меди», - перечислили в Пензастате.

Что касается проб из водопровода, то 23,2% не соответствовали санитарно-химическим нормам, 6,8% - микробиологическим.

«Количество проб, взятых из источников нецентрализованного водоснабжения и не соответствовавших санитарно-химическим показателям, составило 11,2%, микробиологическим нормативам - 8,9%», - добавили эксперты.

В прошлом году на охрану водных ресурсов региона выделили 1,2 млрд рублей. Большую часть средств (88,6%) потратили на сбор и очистку стоков.

За год проверки выявили 36 нарушений водоохранного законодательства. На виновников наложили штрафы на общую сумму в 1,7 млн рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте