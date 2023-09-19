Эксперты назвали пензенскую воду очень загрязненной

19.09.2023 | 14:01

В Пензенской области насчитывается около 3 000 рек и ручьев, 839 водохранилищ и прудов, 240 озер. Как показывают пробы, взятые из них, в большинстве случаев качество воды неудовлетворительное.

Как рассказали в Пензастате, один из главных показателей антропогенного воздействия на водные ресурсы является объем сброса сточных вод. В 2022-м он составил 183,6 млн куб. м, 95,9% попали в поверхностные водные объекты.

Исследователи взяли пробы из водоемов рядом с населенными пунктами и пришли к выводу, что вода в них очень загрязнена.

«Характерные загрязняющие вещества - трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества, азот аммонийный, азот нитритный, фенолы, железо общее, соединения меди», - перечислили в Пензастате.

Что касается проб из водопровода, то 23,2% не соответствовали санитарно-химическим нормам, 6,8% - микробиологическим.

«Количество проб, взятых из источников нецентрализованного водоснабжения и не соответствовавших санитарно-химическим показателям, составило 11,2%, микробиологическим нормативам - 8,9%», - добавили эксперты.

В прошлом году на охрану водных ресурсов региона выделили 1,2 млрд рублей. Большую часть средств (88,6%) потратили на сбор и очистку стоков.

За год проверки выявили 36 нарушений водоохранного законодательства. На виновников наложили штрафы на общую сумму в 1,7 млн рублей.