Отремонтированная зона отдыха в Заречном превращается в озеро

17.09.2023 | 12:41

В Заречном в зоне отдыха «Солнечная» не предусмотрели работающую ливневую канализацию. В результате недавно отремонтированная территория после дождей превращается в озеро.

Кадрами зоны отдыха поделилась с местным Telegram-каналом горожанка Татьяна.

Женщина сняла на видео залитую водой плитку. «Для кого это озеро?» - поинтересовалась она.

Зареченку поддержали комментаторы. Они написали, что теперь по территории невозможно продвигаться без резиновых сапог. Тем, кто отказался от этой обуви, приходится ходить по бордюрному камню.

«Там вечные болота! Только болотами раньше был каскад прудов, а сейчас еще и «реконструированная» верхняя часть зоны отдыха», - отметил горожанин.

Зареченцы предполагают, что, если проблему не решить, новая плитка испортится.

«Надо проверку на дорожников города и их кураторов. Что ни сделают, все с браком. Где прокуратура?» - написали они.

На обращения горожан отреагировал сотрудник ЦУР Пензенской области. Он объяснил, что появление «озера», безусловно, дефект и его исправят.

«По каждой выполненной работе в зоне отдыха «Солнечная» в контрактах предусмотрены гарантийные сроки для устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков. Подрядная организация проводит планомерную работу по их устранению. В 2023 году были уложены водоприемные решетки с лотками рядом с фонтаном, в 2022 году дополнительно была установлена дождеприемная решетка. На месте, указанном на видео, также будут приняты меры, чтобы во время дождя не образовалась лужа», - пообещал он зареченцам.

Зону отдыха «Солнечная начали ремонтировать в 2022-м. Работы проводили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Упор в них делался не на скорость, а на качество.