15 сентября пензенцам стоит взять с собой зонты

14.09.2023 | 22:00

В пятницу, 15 сентября, в Пензе будет тепло: днем столбик термометра поднимется до 18 градусов. Ночь окажется значительно прохладнее - синоптики обещают 7-9 градусов.

По данным пензенского гидрометеоцентра, в пятницу ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Возможна гроза.

Будет дуть умеренный ветер с востока.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, что в европейской части России переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет плавным.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на 2 градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам», - дал он прогноз, отметив, что в целом в сентябре будет наблюдаться медленное сползание в осенний климатический режим.