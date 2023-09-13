Светофоры в Чемодановке ставят водителей в тупик

В селе Чемодановка Бессоновского района светофоры на пересечении федеральной магистрали М5 «Урал» с дорогой, ведущей на Лопуховку и Светлую Поляну, приводят водителей в недоумение.
Фото автоматических регулировщиков транспортного потока опубликовано в соцсети «ВКонтакте». На одном светофоре горит зеленый сигнал, на другом - красный.
«Стоять или ехать? Чемодановский светофор в сторону Самары. Третий день так», - написал автор снимка.
Фото вызвало массу шутливых откликов: «Для фур красный, для легковых зеленый», «Бить или не бить!», «Платный проезд».
«Считать неисправным, смотреть на знаки приоритета. В случае штрафа с камер видеофиксации - оспаривать», - посоветовал один из комментаторов.
Еще один участник обсуждения назвал проблему весьма серьезной.
«Он там неисправен всегда, он работает очень редко - или совсем не горит, или мигает непонятно как, и это годами. Я там живу, в магазин ходить страшно. Кто за это безобразие должен нести ответственность, непонятно», - поделился бедой сельчанин.
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