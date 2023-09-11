Неравнодушных жителей Пензы позвали на «День реки Суры»

11.09.2023 | 20:31

Жителей Пензы пригласили принять участие в экологической акции «День реки Суры», которая состоится в субботу, 16 сентября.

Участникам предстоит освободить от мусора прибрежную зону.

Сбор желающих сделать город чище состоится на правом берегу Суры напротив стелы «Росток» в 11:00. При себе попросили иметь мешки для мусора и перчатки.

«Акция пройдет в Пензе в двенадцатый раз», - напомнили на портале «Объясняем. Пензенская область».

На берегах Суры и в самой реке постоянно скапливается мусор. Жители и гости Пензы жалуются на бытовые отходы, плавающие в воде, и призывают граждан соблюдать порядок.

Прибрежную зону очищают регулярно не только коммунальщики, но и активисты. Так, скопившийся за зиму мусор убирали в начале апреля.