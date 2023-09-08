Пожилым людям предлагают к дню рождения выплачивать 13-ю пенсию

08.09.2023 | 08:28

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект об установлении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты всем пенсионерам перед их днем рождения. Его инициатором стал вице-спикер Борис Чернышов.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

Депутат предлагает выплачивать всем пенсионерам перед днем рождения 13-ю пенсию. Выплата будет осуществляться в том же размере, в котором гражданин уже получает пенсию, порядок установит Минтруд РФ.

В пояснительной записке указывается, что по прогнозам Центробанка по итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 5-6,5%. По данным Росстата, средний размер пенсии в России в июне 2023 года составил 19 469 рублей. Относительно июня прошлого года выплаты увеличились на 5,9%, однако реальная пенсия с учетом инфляции выросла за год только на 2,5%.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека - его день рождения - для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», - говорится в документе.

По мнению разработчика проекта, дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить праздник, приобрести себе подарок или отдохнуть.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что источником финансирования дополнительных расходов станет Фонд национального благосостояния.