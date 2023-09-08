На трассе М-5 в Пензе продолжают строить развязку

08.09.2023 | 10:27

На трассе М-5 в Пензе продолжают заниматься транспортной развязкой. О ходе работ в четверг, 7 сентября, рассказала пресс-служба городской администрации.

«Уже завершено бетонирование стоек опоры № 2 путепровода. Закончен монтаж балок длиной 33 метра в пролете № 3-4 путепровода», - уточнили в мэрии со ссылкой на управление капитального строительства.

Кроме того, сейчас идут работы на улице Генерала Глазунова: обустраивается дорога, устанавливаются бордюрные блоки.

Также подрядчик укладывает щебеночное основание местного проезда № 2 и съездов, переустраивает дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию.

«Сейчас работы ведутся за счет федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита», - добавили в пресс-службе.