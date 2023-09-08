На трассе М-5 в Пензе продолжают строить развязку

На трассе М-5 в Пензе продолжают заниматься транспортной развязкой. О ходе работ в четверг, 7 сентября, рассказала пресс-служба городской администрации.
«Уже завершено бетонирование стоек опоры № 2 путепровода. Закончен монтаж балок длиной 33 метра в пролете № 3-4 путепровода», - уточнили в мэрии со ссылкой на управление капитального строительства.
Кроме того, сейчас идут работы на улице Генерала Глазунова: обустраивается дорога, устанавливаются бордюрные блоки.
Также подрядчик укладывает щебеночное основание местного проезда № 2 и съездов, переустраивает дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию.
«Сейчас работы ведутся за счет федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита», - добавили в пресс-службе.
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