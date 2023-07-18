На трассе М-5 в Пензе обустраивают съезды новой развязки

18.07.2023 | 20:26

На 624-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» продолжают возводить развязку и надземный пешеходный переход. Во вторник, 18 июля, в управлении капитального строительства рассказали, на каком этапе находятся работы.

«Подрядчик занимается сваркой блоков пролетного строения и лестничного марша перехода, установкой опалубки, армированием и бетонированием шапочного бруса подпорной и шкафной стенок опоры № 4 путепровода», - уточнили специалисты.

Также укладывается щебеночное основание местного проезда № 1, съездов на транспортной развязке и дороге на улице Генерала Глазунова, сооружается сеть дождевой и хозяйственно-бытовой канализации.

«Сейчас работы ведутся за счет использования федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита. Завершить строительство транспортной развязки планируется в 2025 году», - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что из-за поломки техники пришлось отложить часть работ. Как тогда утверждалось, на срок сдачи объекта это повлиять не должно.