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Общество

Дорогу восточнее «Лугометрии» сдадут уже в ноябре

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Дорогу восточнее «Лугометрии» (она располагается практически параллельно улице Новоселов в Заре) планируют сдать уже в этом году.

Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко во время выездного совещания на объекте в пятницу, 8 сентября.

Эта дорога протяженностью более 500 м в будущем свяжет трассу М-5 с дорогой, которая располагается севернее «Лугометрии» (практически параллельно трассе). Сейчас на объекте организован вынос сетей и устройство песчаного основания.

«Изначально сдача была предусмотрена в 2024 году, но у подрядной организации появилась возможность завершить работы раньше. Нам удалось перенести финансирование следующего года на текущий, поэтому планируем сдать этот участок уже в ноябре», - обозначил сроки Александр Басенко.

Что касается дороги севернее «Лугометрии», которая соединит улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624-м километре трассы М-5, то ее открытие запланировано на 2024 год. Протяженность этого участка - чуть больше 2 километров.

«До конца года здесь проложат все необходимые инженерные коммуникации, а также подготовят основание для дорожного покрытия. Сейчас основной упор сделан на монтаж ливневой канализации», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника управления капитального строительства Вадима Астафьева.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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