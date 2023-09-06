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Общество

В Пензе изменили маршруты троллейбусов № 1, 6 и 8

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В среду, 6 сентября, с 15:30 в Пензе внесли изменение в движение троллейбусов, маршрут которых пролегает через улицу Карпинского.

Там напротив дома № 37 начался ремонт на сетях водоснабжения.

В связи с этим троллейбусы № 1 от конечной «Улица Северная» направятся с проспекта Победы на улицу Коммунистическую, далее пройдут через Суворова - Центральный рынок - Максима Горького - Володарского - Пушкина, а затем - как обычно.

Маршрут троллейбусов № 6 выглядит так: конечная остановка «Запрудный» - проспект Победы - Коммунистическая - Суворова, дальше - по стандартной схеме.

Троллейбусы № 8 от конечной «Стадион «Пенза» пойдут с улицы Ленина мимо Монумента воинской и трудовой славы на проспект Победы, минуют магазин «Василек», а потом вернутся на маршрут. На Западную поляну они заезжать не будут.

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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