В Лопатинском районе нарушили права больных сахарным диабетом

06.09.2023 | 18:21

В Лопатинском районе оставили без поддержки пациентов с сахарным диабетом. Как показала проверка прокуратуры, в этом году их не обеспечили лекарствами и необходимыми медицинскими изделиями, в том числе тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови.

Все больные состояли на учете в Лопатинской участковой больнице.

«Неполучение медицинских изделий связано с недостатком финансирования, однако дополнительные заявки на приобретение тест-полосок в Министерство здравоохранения Пензенской области больницей не подавались», - сообщили в областной прокуратуре.

По факту нарушения прав пациентов прокурор обратился в суд с исками к региональному минздраву, а также к участковой больнице, потребовав обеспечить граждан тест-полосками.

Рассмотрение исковых заявлений контролирует районная прокуратура.