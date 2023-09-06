Сетевое издание|18+|Среда|6 сен 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Лопатинском районе нарушили права больных сахарным диабетом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Лопатинском районе оставили без поддержки пациентов с сахарным диабетом. Как показала проверка прокуратуры, в этом году их не обеспечили лекарствами и необходимыми медицинскими изделиями, в том числе тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови.

Все больные состояли на учете в Лопатинской участковой больнице.

«Неполучение медицинских изделий связано с недостатком финансирования, однако дополнительные заявки на приобретение тест-полосок в Министерство здравоохранения Пензенской области больницей не подавались», - сообщили в областной прокуратуре.

По факту нарушения прав пациентов прокурор обратился в суд с исками к региональному минздраву, а также к участковой больнице, потребовав обеспечить граждан тест-полосками.

Рассмотрение исковых заявлений контролирует районная прокуратура.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте