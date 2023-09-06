В Лопатинском районе нарушили права больных сахарным диабетом

В Лопатинском районе оставили без поддержки пациентов с сахарным диабетом. Как показала проверка прокуратуры, в этом году их не обеспечили лекарствами и необходимыми медицинскими изделиями, в том числе тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови.
Все больные состояли на учете в Лопатинской участковой больнице.
«Неполучение медицинских изделий связано с недостатком финансирования, однако дополнительные заявки на приобретение тест-полосок в Министерство здравоохранения Пензенской области больницей не подавались», - сообщили в областной прокуратуре.
По факту нарушения прав пациентов прокурор обратился в суд с исками к региональному минздраву, а также к участковой больнице, потребовав обеспечить граждан тест-полосками.
Рассмотрение исковых заявлений контролирует районная прокуратура.
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