Берега пруда в Арбекове завалили донными отложениями

В Минлесхозе Пензенской области рассказали, на каком этапе находятся работы по расчистке пруда в районе городской больницы № 6 в Арбекове.
Информация об этом появилась в комментариях под одним из постов на странице губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 5 сентября.
Расчищать ложе водоема с помощью экскаваторов уже закончили. После этого понадобилось освободить берега, куда в процессе все складировалось.
С левого берега донные отложения убрали и вывезли на полигон твердых коммунальных отходов. Сейчас то же самое проделывают с правым.
«После завершения наполнения водоема расчистка донных отложений будет продолжена гидромеханизированным способом - плавучим землесосным снарядом», - пояснили в минлесхозе.
Ранее сообщалось, что расчистка донных отложений позволит активизировать подводные родники, а это положительно повлияет на окружающую среду и качество воды пруда.
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