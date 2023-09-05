Берега пруда в Арбекове завалили донными отложениями

05.09.2023 | 21:21

В Минлесхозе Пензенской области рассказали, на каком этапе находятся работы по расчистке пруда в районе городской больницы № 6 в Арбекове.

Информация об этом появилась в комментариях под одним из постов на странице губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 5 сентября.

Расчищать ложе водоема с помощью экскаваторов уже закончили. После этого понадобилось освободить берега, куда в процессе все складировалось.

С левого берега донные отложения убрали и вывезли на полигон твердых коммунальных отходов. Сейчас то же самое проделывают с правым.

«После завершения наполнения водоема расчистка донных отложений будет продолжена гидромеханизированным способом - плавучим землесосным снарядом», - пояснили в минлесхозе.

Ранее сообщалось, что расчистка донных отложений позволит активизировать подводные родники, а это положительно повлияет на окружающую среду и качество воды пруда.