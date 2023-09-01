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Общество

Опубликован график отключения электричества в Пензе на сентябрь

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Администрация Пензы со ссылкой на данные Россетей опубликовала график отключения электроэнергии на сентябрь. Он размещен на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 1 сентября, с 9:00 до 17:00 электричество отключено в 5-м и 6-м проездах 40 лет Октября.

В понедельник, 4-го числа, с 9:00 до 17:00 его не будет на улице 40 лет Октября и трех одноименных проездах - 2-м, 3-м и 4-м, а также на улицах Декоративной, Тепличной, Зеленодольской, Нижней, Бухарской, Ижевской, Фета, Верхней, Тамалинской, в проезде Паустовского и СНТ «Вишенка».

11 и 27 сентября с 9:00 до 17:00 запланировано отключение на улицах Ижевской, Аксакова, Орловской, Вологодской, Ставропольской, а также в 1-м, 2-м, 3-м Вологодских и 1-м Ставропольском проездах и СДТ «Здоровье-1».

18-го числа с 9:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Львовская, Мереняшева и Академика Сахарова.

28 сентября с 9:00 до 17:00 не будет энергии в Светлополянском лесничестве и четырех СНТ - «Север», «Северная гора», «Березка» и имени Мичурина.

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