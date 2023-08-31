За помощь уклонистам предлагают ввести уголовную ответственность

31.08.2023 | 07:58

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил ввести уголовную ответственность для лиц, помогающих уклонистам.

Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT. В нем депутат отмечает, что в настоящее время статья 328 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность для лиц, которые уклоняются от призыва на военную либо альтернативную гражданскую службу.

Однако данная статья не определяет ответственность для лиц, которые помогают гражданам незаконным способом уклониться от службы.

При том, по словам депутата, с началом специальной военной операции на Украине, а также в связи с повышением призывного возраста на срочную военную службу до 30 лет в интернете активизировались пользователи, предлагающие услуги в решении вопроса уклонения от службы.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы», - говорится в тексте обращения.