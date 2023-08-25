Пензячка отказывается выезжать из аварийного жилья, рискуя замерзнуть

25.08.2023 | 10:29

Жительница аварийного дома № 6 на улице Каракозова в Пензе отказывается покидать родные стены. Об этом написал глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он лично посетил женщину, пытаясь уговорить ее переселиться, и назвал ситуацию «очень непростой».

Александр Басенко объяснил: в дома № 2 и 6 на Каракозова раньше подавала тепло находившаяся рядом угольная котельная. Сейчас она выведена из эксплуатации, так что эти дома отапливаться не будут.

Дом № 2 полностью расселили. Жильцы 6-го получат новые квартиры после того, как в 2024 году на это будут выделены деньги. Пока же на время холодов людям предложили переселиться в маневренный фонд.

Жительницу дома № 6 сотрудники муниципалитета уведомили об имеющейся альтернативе, но получили письменный отказ. Не убедила ее и возможность наведаться в свое жилье в любое время. Был предусмотрен другой вариант.

«Проведем еще раз комиссию, сделаем заключение и в связи с отсутствием отопления и невозможностью его сюда провести срок отселения поставим более близкий», - объяснил глава города.

Если и после этого пензячка не захочет выехать самостоятельно, земельный участок, на котором расположен дом, оценят и выкупят. На полученные деньги женщина сможет приобрести себе другое жилье.

«Очень жаль, что общего языка с горожанкой нам пока найти не удалось. Переживаю, что, когда в городе ударят холода, к этому вопросу мы снова вернемся, но решать его нужно будет в экстренном порядке», - отметил Басенко.