В Спутнике прошел фестиваль красок «Перспектива»

21.08.2023 | 16:44

Фонтанную площадь Города Спутника снова преобразили краски холи, а затем, к радости сотен детей, она покрылась слоем мыльной пены в человеческий рост.

Так проходил традиционный фестиваль молодежных культур «Перспектива» в субботу, 19 августа.

Фестиваль красок перемешивался с пенной дискотекой, разбавлялся мастер-классом по зумбе и выступлениями вокалистов. А на сладкое организаторы приготовили двухчасовой концерт от Пензенского дома народного творчества.

«Перспектива» в микрорайоне давно обрела преданных поклонников, и в следующем году фестиваль обещает больший масштаб для различных спортивных и творческих площадок.

Сезон в Спутнике тем временем еще не заканчивается, хотя осень и не за горами. За обновлениями афиши можно следить на сайте penza-sputnik.ru.

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