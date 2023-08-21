В Спутнике прошел фестиваль красок «Перспектива»

Фонтанную площадь Города Спутника снова преобразили краски холи, а затем, к радости сотен детей, она покрылась слоем мыльной пены в человеческий рост.
Так проходил традиционный фестиваль молодежных культур «Перспектива» в субботу, 19 августа.
Фестиваль красок перемешивался с пенной дискотекой, разбавлялся мастер-классом по зумбе и выступлениями вокалистов. А на сладкое организаторы приготовили двухчасовой концерт от Пензенского дома народного творчества.
«Перспектива» в микрорайоне давно обрела преданных поклонников, и в следующем году фестиваль обещает больший масштаб для различных спортивных и творческих площадок.
Сезон в Спутнике тем временем еще не заканчивается, хотя осень и не за горами. За обновлениями афиши можно следить на сайте penza-sputnik.ru.
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