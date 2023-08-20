Яблочный Спас стал для пензенцев самым затратным

20.08.2023 | 14:15

На август приходится три православных праздника, связанных со сбором урожая: Медовый (14 августа), Яблочный (19-го числа) и Ореховый (29-го) Спасы.

Спас в христианстве - от имени Иисуса Христа, Спасителя. В народе есть свое объяснение названию: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму.

В июле в Пензастате подсчитали, как изменились цены на мед, яблоки и орехи к праздникам в этом году.

Желающие сделать запасы меда должны учесть, что стоимость 1 кг этого продукта подросла на 3% к июню этого года и на 4,7% - к декабрю 2022-го.

«Средняя стоимость 1 кг натурального меда в июле 2023 года сложилась в размере 360,28 руб.», - сообщили в Пензастате.

Также незначительно изменились цены на орехи. За 1 кг в июле пензенцы в среднем отдавали 543,31 руб. К июню товар подорожал на 0,46%, а к декабрю 2022-го - на 3,3%.

Заметно выросла стоимость 1 кг яблок. В июле она составила 114,92 руб. Это на 15% дороже, чем в июне, и на 49,2% - чем в декабре.

Яблочный Спас жители области отметили в субботу, 19 августа. Согласно традициям, этот фрукт теперь можно есть вволю, он считается полезным, рекомендован при многих заболеваниях.