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Общество

Названы самые популярные принты у школьников

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В этом году пик количества покупок в четырех категориях школьных товаров (одежда и обувь, цветы, книги и канцтовары) ожидается 31 августа, но ажиотаж придется и на первые выходные после 1 сентября.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Школы Бизнеса» от «Тинькофф».

По сравнению с 2022 годом средний чек на канцтовары для школьников к 1 сентября может вырасти на 12% - с 634 до 708 рублей. Спрос на канцелярию начинает увеличиваться примерно с 25 августа, достигает пика 1 сентября и начинает спадать 3-4 сентября.

Средний чек на одежду и обувь в конце августа - начале сентября упадет на 4% (с 3 000 до 2 870 рублей).

Книги в конце августа обойдутся в 900 рублей - на 8% дешевле, чем в 2022 году. Спрос на них растет за 6 дней до 1 Сентября. 31 августа он вдвое превышает обычные значения.

По прогнозу экспертов, в этом году цена на цветы 31 августа составит 1 430 рублей (на 13% больше, чем год назад). В этот день количество чеков в цветочных магазинах вырастает в 3,5 раза.

Еще одно исследование, опубликованное «Известиями», посвящено вкусам детей в украшении школьных принадлежностей. Как показал опрос «Яндекс.Маркета», ученики чаще всего выбирают рюкзаки, футболки, пеналы, тетради с изображениями Человека-паука, Хагги Вагги и миньонов.

Младшеклассники любят персонажей мультфильмов, кино и видеоигр, а также животных. А вот в среднем звене школьники предпочитают товары вообще без картинок.

У девочек в 1-8-х классах самые популярные - Анна и Эльза из «Холодного сердца», Котенок Китти, а также Леди Баг и Супер Кот. Мальчики выбирают персонажей из «Человека-паука», «Трансформеров» и «Тачек». Среди героев видеоигр наиболее востребованны герои из Minecraft, Roblox и Brawl Stars. Также спросом пользуются портреты известных певцов, актеров и блогеров.

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