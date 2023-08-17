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Общество

За неделю не нашли ни одного клеща - переносчика боррелиоза

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало данные мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, за неделю с 10 по 17 августа. Они свидетельствуют о том, что за семь дней не было выявлено ни одного клеща - переносчика боррелиоза.

С начала сезона, 20 марта, в медицинские учреждения области обратились 1 293 пострадавших от нападения клещей (из них 444 - дети). В том числе за минувшую неделю помощи у врачей попросили 13 человек (из них 3 ребенка).

На четверг, 17 августа, лабораторно исследованы 1 143 клеща, снятых с людей. В 255 из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (22,3% проб), то есть цифра за неделю не изменилась.

За январь-июль в регионе были диагностированы 43 случая заболевания боррелиозом.

Его выявили у жителей Иссинского (1), Кузнецкого (3), Пензенского (2), Шемышейского (2) районов и г. Пензы (35).

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