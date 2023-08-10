В Пензенской области выявили еще 16 заболевших боррелиозом

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало свежие данные о случаях заражения иксодовым клещевым боррелиозом – инфекционным заболеванием, передающимся через укусы клещей.
За январь-июнь в регионе было зарегистрировано 27 таких случаев: по 1 - в Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, 2 - в Кузнецком районе и 22 - в Пензе.
В июле было диагностировано еще 16 случаев ИКБ: по 1 – в Кузнецком, Пензенском и Шемышейском районах и 13 – в Пензе.
Таким образом, с начала года в регионе зарегистрировано 43 случая боррелиоза: 1 - в Иссинском районе, по 2 - в Кузнецком и Шемышейском, 3 - в Кузнецком и 35 - в Пензе.
С начала сезона в медицинские учреждения области обратились 1 280 пострадавших от нападения клещей (из них 441 - дети). За минувшую неделю пострадавших было 34, в том числе 9 детей.
На 10 августа лабораторно исследованы 1 139 клещей, снятых с людей. В 255 из них обнаружены возбудители ИКБ (22,4% проб).
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