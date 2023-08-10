В Пензенской области выявили еще 16 заболевших боррелиозом

10.08.2023 | 14:14

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало свежие данные о случаях заражения иксодовым клещевым боррелиозом – инфекционным заболеванием, передающимся через укусы клещей.

За январь-июнь в регионе было зарегистрировано 27 таких случаев: по 1 - в Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, 2 - в Кузнецком районе и 22 - в Пензе.

В июле было диагностировано еще 16 случаев ИКБ: по 1 – в Кузнецком, Пензенском и Шемышейском районах и 13 – в Пензе.

Таким образом, с начала года в регионе зарегистрировано 43 случая боррелиоза: 1 - в Иссинском районе, по 2 - в Кузнецком и Шемышейском, 3 - в Кузнецком и 35 - в Пензе.

С начала сезона в медицинские учреждения области обратились 1 280 пострадавших от нападения клещей (из них 441 - дети). За минувшую неделю пострадавших было 34, в том числе 9 детей.

На 10 августа лабораторно исследованы 1 139 клещей, снятых с людей. В 255 из них обнаружены возбудители ИКБ (22,4% проб).