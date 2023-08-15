В Пензе отметят день Казанской иконы Божией Матери

15.08.2023 | 21:28

16 и 17 августа в областном центре состоятся торжества по случаю дня чествования Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.

Об этом сообщил информационный отдел Пензенской епархии.

В среду, 16 августа, в 16:00 начнется малая вечерня с акафистом иконе, в 17:00 - всенощное бдение продолжительностью ориентировочно 2,5 часа.

В четверг, 17-го числа, в 8:30 православных пензенцев ждут на Божественную литургию, которая продлится 2-2,5 часа.

«Торжества в Спасском кафедральном соборе, где хранится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - уточнили в епархии.

Ранее стало известно, что 26 августа в преддверии нового учебного года в Спасском соборе состоятся детская Божественная литургия и молебен. Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Начало в 8:30.