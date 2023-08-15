Платят за вас: «Территория жизни» предлагает выгодную ипотеку

15.08.2023 | 16:09

Во вторник, 14 августа, Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Резкий рост приведет и к повышению кредитных ставок, в том числе и по ипотеке.

Это усложнит условия покупки жилья для семьи. Ежемесячный платеж будет больше, что ограничит семейный бюджет. Поэтому желающим приобрести квартиру стоит не откладывать и определиться с выбором.

Однако не всем хватает денег на покупку «здесь и сейчас», некоторым до первоначального взноса недостает буквально несколько десятков тысяч рублей, поэтому семья подумывает подождать.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает максимально выгодные условия приобретения жилья для своих клиентов. Можно успеть купить квартиру в «Доме у школы» в ЖК «Арбековская застава» в ипотеку по ставке от 4%* годовых в рамках честного субсидирования от застройщика.

Низкая ставка - это гарантия комфортного ежемесячного платежа и благополучия семьи.

Нехватка денег на первый взнос для желаемой квартиры также не проблема благодаря новой программе от застройщика «Портфель выгод»**.

- «Добавим на первоначальный взнос»: застройщик готов пойти навстречу и добавить недостающую сумму при оформлении ипотеки;

- «Трешка по цене двушки»: если нужна квартира с большой площадью, но не хватает на трехкомнатную, можно получить жилье по цене «двушки»;

- «Платим ипотеку за вас»: весь первый год застройщик будет компенсировать ежемесячные платежи, выгода составит до 300 тыс. рублей.

Если требуется время на сбор документов и денег, то доступна услуга бронирования. В течение 20 дней можно спокойно подготовиться к покупке и оформить бумаги.

В квартирах «Дома у школы» уже есть предчистовая отделка, что позволит жильцам создать проект мечты и воплотить его в реальность: сканди-интерьер или экостиль, смелый модерн или проверенная временем классика. К тому же 2, 3, 4-й этапы строительства сданы, а это значит, что можно переезжать сразу после вручения ключей.

Этот дом станет идеальным выбором для семьи с детьми. Рядом располагается школа № 78 имени генерала Глазунова, для самых маленьких недалеко есть детский сад «Калейдоскоп» и православный клуб раннего развития «Колокольчик», где ребенок сможет получить дошкольное образование.

«Арбековская застава» - это современный микрорайон для всей семьи. В шаговой доступности - дворцы спорта «Хрустальный» и «Буртасы» и небольшие центры развития, крупные торговые центры и небольшие магазины, новый надземный паркинг и прогулочная аллея, салоны красоты и небольшие кафе. Не нужно покидать любимый район, чтобы с удовольствием провести время и отдохнуть с семьей и друзьями.

«Территория жизни» рекомендует приобретать жилье по выгодным ценам до повышения ключевой ставки и не ждать. Консультации - по номеру 203-000. Менеджер подберет лучший вариант покупки с комфортным платежом и приемлемым сроком кредитования. Также можно оставить заявку здесь или на сайте территорияжизни.рф.

Можно лично приехать в офис продаж, который работает без выходных и перерывов для удобства клиентов, на улице 65-летия Победы, 29. Режим работы - с 9:00 до 21:00.

*Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

**Программа «Портфель выгод» действует с 10.08.2023 до 30.09.2023 на трехкомнатные квартиры в 11-м строении (1, 2, 3-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (застройщик - ООО СЗ «Т-Строй»). Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф и включает следующие акции:

«Платим ипотеку за вас». В рамках акции сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 300 тыс. рублей (с учетом НДФЛ, уплачивается агентом - ООО «КМ»). Выплата производится по договору дарения с ООО «КМ». Акция не суммируется с акцией «Комплексный продукт от Сбера». Ставка по ипотеке - 5,7%.

«Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Генерала Глазунова, 6 (1, 2, 3-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - 65 500 рублей. Количество квартир ограничено. Суммируется с акцией «Комплексный продукт от Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

«Добавим на первоначальный взнос» – при условии оформления квартиры в ипотеку от 4% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик, по индивидуальному согласованию, предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Акция суммируется с «Комплексным продуктом от Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

Для всех акций ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке 5,7% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита – от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

Подробности - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 203-000.

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